Напишите антоним этих слов: улетит,утащил,выпрямляет,заговорю,принесёт,остановились. пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Напишите антоним этих слов: улетит,утащил,выпрямляет,заговорю,принесёт,остановились. пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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