Помогите плиз не могу понять какие части растения вегетативные а какие генератив??ые.
Биология
Помогите плиз не могу понять какие части растения вегетативные а какие генератив??ые.
Ответ(ы):
Гость:
Вегетативные- корень, стебель, лист генеративные- плод почка и цветок
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