Найти значение выражения 8-2+1-3= и еще 5+4-2+2=
Математика
Найти значение выражения 8-2+1-3= и еще 5+4-2+2=
Ответ(ы):
Гость:
8-2=6+1=7-3=4 5+4=9-2=7+2=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Подбери правильный ответ и запиши его в таблицу. A.was it warm yesterday? B.were you bored last night? C.was your mum tired yesterday? D.we...
Русский язык
Помогите... №8. Из словосочетаний в задании 6 составь и запиши текст. Озоглавь его. №6. Словосочетание... Жаворонки-голосистые. День-теплый...
Русский язык