Запиши пропущенные числа и закончи вычисления: 30:2=(20+...):2= , 84:6=(60+...):6= , 96:2=(...+...):2=
Математика
Запиши пропущенные числа и закончи вычисления: 30:2=(20+...):2= , 84:6=(60+...):6= , 96:2=(...+...):2=
Ответ(ы):
Гость:
30/2=(20+10)/2=15 84/6(60+24)/6=14 96/2=(80+16)/2=48
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