Помогите... №8. Из словосочетаний в задании 6 составь и запиши текст. Озоглавь его. №6. Словосочетание... Жаворонки-голосистые. День-теплый. Небо-голубое. Облака-легкие. Цветы-нежные.

Русский язык

Помогите... №8. Из словосочетаний в задании 6 составь и запиши текст. Озоглавь его. №6. Словосочетание... Жаворонки-голосистые. День-теплый. Небо-голубое. Облака-легкие. Цветы-нежные.

Автор: Гость