Помогите... №8. Из словосочетаний в задании 6 составь и запиши текст. Озоглавь его. №6. Словосочетание... Жаворонки-голосистые. День-теплый. Небо-голубое. Облака-легкие. Цветы-нежные.
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Помогите... №8. Из словосочетаний в задании 6 составь и запиши текст. Озоглавь его. №6. Словосочетание... Жаворонки-голосистые. День-теплый. Небо-голубое. Облака-легкие. Цветы-нежные.
Ответ(ы):
Гость:
Летний день Жаворонки голосистые звонко щебечут.День теплый и солнечный.Небо голубое ,а по небу плывут легкие облака.
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