Вставьте пропущенные буквы вместо точек: Ум...лять о пом...ощи
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Вставьте пропущенные буквы вместо точек: Ум...лять о пом...ощи
Ответ(ы):
Гость:
Умолять - молятся, о помощи - помощник
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