Падеж вопросы множ.чило и ед. число,и как можно быстро научить?
Математика
Падеж вопросы множ.чило и ед. число,и как можно быстро научить?
Ответ(ы):
Гость:
Иван (именительный) (кто? что? ) Родил (Родительный) (кого? чего? ) Девченку (дательный) (кому? чему? ) Велел (винительный) (кто? что? ) Тащить (творительный) (кем? чем? ) Пеленку (предложный) (о ком? о чем? ) Вот так учили)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите антоним этих слов: улетит,утащил,выпрямляет,заговорю,принесёт,остановились. пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
You can also see many interesting towns in GB, like Oxford, Cambridge and others.I live in Oxford. But I often visit my granny. She lives in the co...
Русский язык