Падеж вопросы множ.чило и ед. число,и как можно быстро научить?

Гость: Гость:

Иван (именительный) (кто? что? ) Родил (Родительный) (кого? чего? ) Девченку (дательный) (кому? чему? ) Велел (винительный) (кто? что? ) Тащить (творительный) (кем? чем? ) Пеленку (предложный) (о ком? о чем? ) Вот так учили)