Падеж вопросы множ.чило и ед. число,и как можно быстро научить?

Математика
Падеж вопросы множ.чило и ед. число,и как можно быстро научить?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Иван (именительный) (кто? что? ) Родил (Родительный) (кого? чего? ) Девченку (дательный) (кому? чему? ) Велел (винительный) (кто? что? ) Тащить (творительный) (кем? чем? ) Пеленку (предложный) (о ком? о чем? ) Вот так учили)
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