Надо решить номер 529 530 531

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529. надо чтобы участок был приближен к квадрату поэтому забор будет короче по периметру 2 х (15 + 20) = 70м 530. - Проведи высоту от вершины треугольника и получишь высоту в 6 см и умножай её на основание сторону в 9 см. Получается 36 см. 531. Тоже довольно просто. Рассматриваем квадраты 1 и 2. В них нам даны периметры периметр сумма всех сторон. а значит №1 32\4=8 см , аналогично со вторым 24\4=6 см. В третьем дана площадь она находится произведение одной стороны на другую или сторона в квадрате т.к. это квадрат. Т.е. корень из 25 = 5 складываем все эти стороны получаем верхнюю сторону прямоугольника №4 5+6+8=19 см в №4 известна площадь 133 см2 133\19=7 см чтобы найти сторону №5 квадрата складываем сторону №4 и №3 5+7=12 12 х 12 = 144см2