Помогите пожалуйста!!! Умоляю !!! Составьте 10 предложений с словарными словами. 5 простых и 5 сложных предложений. Пожалуйста!!! Заранее спасибо

Гость: Гость:

1. мы пошли в аптеку. 2 .я пришёл в библеотеку. 3. мы сидели около балота. 4. я ел горячий суп. 5. Мы играли футбол. 6. На улице дождливая погода. 7. Мы с друзьями поехали в футбольный лагерь. 8. Мы пошли купить продуктов в магазине. 9. Я подходил к кассе что-бы купить билет на концерт. 10. Мы купались в Тихом океане.