Помогите пожалуйста!!! Умоляю !!! Составьте 10 предложений с словарными словами. 5 простых и 5 сложных предложений. Пожалуйста!!! Заранее спасибо
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Помогите пожалуйста!!! Умоляю !!! Составьте 10 предложений с словарными словами. 5 простых и 5 сложных предложений. Пожалуйста!!! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. мы пошли в аптеку. 2 .я пришёл в библеотеку. 3. мы сидели около балота. 4. я ел горячий суп. 5. Мы играли футбол. 6. На улице дождливая погода. 7. Мы с друзьями поехали в футбольный лагерь. 8. Мы пошли купить продуктов в магазине. 9. Я подходил к кассе что-бы купить билет на концерт. 10. Мы купались в Тихом океане.
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