Придумай продолжение рассказа про мышку которая любила музыку

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Придумай продолжение рассказа про мышку которая любила музыку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышка была леньтяйкой , неочень любила работать ,всё пела и пела . любила всех атлекать чтобы все смотрели как ана поёт . ей надо было обязательно чтобы все слушали её музыку .
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