Придумай продолжение рассказа про мышку которая любила музыку
Русский язык
Придумай продолжение рассказа про мышку которая любила музыку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышка была леньтяйкой , неочень любила работать ,всё пела и пела . любила всех атлекать чтобы все смотрели как ана поёт . ей надо было обязательно чтобы все слушали её музыку .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение где запечатлён человек,кто это давно ли у вас это ф??тография ,о чем говорит вам лицо этого человека поза и одежда?По...
Русский язык
Помогите пожалуйста! Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинан??я. Мы подн..лись на холм и наш..м глазам открылась в..ликолепн...
История
Українська мова