Напишите пожалуйста сочинение где запечатлён человек,кто это давно ли у вас это ф??тография ,о чем говорит вам лицо этого человека поза и одежда?Пожалуйста надо срочно

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Напишите пожалуйста сочинение где запечатлён человек,кто это давно ли у вас это ф??тография ,о чем говорит вам лицо этого человека поза и одежда?Пожалуйста надо срочно

Автор: Гость