Подберите названия городов и сел которые имеют корень дон- (дн -) . История Украины .

История
Подберите названия городов и сел которые имеют корень дон- (дн -) . История Украины .
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Гость:
Донецк,Днепр,Извини больше не знаю
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