Решите пожалуйста под буквой "Б"
Алгебра
Решите пожалуйста под буквой "Б"
Ответ(ы):
Гость:
((n-1)^2-(n+1)^2) / ((n-1)(n+1)) * (2n-n^2-1)/4n= =(n^2-2n+1-n^2-2n-1) / ((n-1)(n+1)) * (-(n-1)^2)/4n= (1/n+1) *(n-1)=(1-n)/(1+n); n=3 => 1-3/1+3=-2/4=-0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Последовательно вводятся целые числа. Количество их заранее неизвестно. Найти на??меньшее из введенных чисел. На С++
Биология
Физика
Определите период и частоту колебаний математического маятника длиной 40 см. Скол??ко колебаний сделает такой маятник за 0,5 мин? Помогите с решени...