Решите пожалуйста под буквой "Б"

Алгебра
Решите пожалуйста под буквой "Б"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
((n-1)^2-(n+1)^2) / ((n-1)(n+1)) * (2n-n^2-1)/4n= =(n^2-2n+1-n^2-2n-1) / ((n-1)(n+1))  *  (-(n-1)^2)/4n= (1/n+1) *(n-1)=(1-n)/(1+n); n=3 => 1-3/1+3=-2/4=-0,5
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