Сколько теплоты выделится при отвердивании 2 кг цинка ,взятого при температуре пл??вления,и дальнейшем его охлаждении до 30 градусов?

Физика

Сколько теплоты выделится при отвердивании 2 кг цинка ,взятого при температуре пл??вления,и дальнейшем его охлаждении до 30 градусов?

Автор: Гость