Сколько теплоты выделится при отвердивании 2 кг цинка ,взятого при температуре пл??вления,и дальнейшем его охлаждении до 30 градусов?
Физика
Сколько теплоты выделится при отвердивании 2 кг цинка ,взятого при температуре пл??вления,и дальнейшем его охлаждении до 30 градусов?
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Гость:
398 я так думаю но это не точно
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