Суретке карап ангиме кура 67 бет 34- жаттыгу

Қазақ тiлi
Суретке карап ангиме кура 67 бет 34- жаттыгу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қыс.Аян мен Гүлжан далада ойнауға шыққан. Кейін Аян ағаштан құлап қалған ұяны көреді онын жан жағында үш құс тұр екен. Гүлжан үйіне барып нан алып келеді де құстарға нан шаршады.
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