Объем куба равен 192 корень из 3. найдите его диагональ

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V=a³, a- длина ребра куба 192√3=a³. a=∛(192√3) теорема о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда: d²=a²+b²+c² a, b, c - измерения прямоугольного параллелепипеда куб - прямоугольный параллелепипед, все измерения которого равны а, => d²=3a² d=a√3 d=∛(192√3)*√3 ∛(192√3)*√3=∛(192√3*(√3)³)=∛(192√3*3*√3)=∛(192*9)=∛(81*2*9)= =∛(2*9³)=9* ∛2. ответ: d=9∛2