Надо выписать Реформа Долгого парламента

История
Надо выписать Реформа Долгого парламента
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может вот Реформы: 1.Составление списков чиновников, приводивших в исполнение незаконные предписания правительства. 2.Уничтожение Звездной палаты и верховной комиссии. 3. Парламент, созванный в 1640 г., не мог быть распущен иначе, как с собственного на то согласия. 4.Без согласия парламента корона не имеет права ни на какие сборы.
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