Надо выписать Реформа Долгого парламента

Гость: Гость:

Может вот Реформы: 1.Составление списков чиновников, приводивших в исполнение незаконные предписания правительства. 2.Уничтожение Звездной палаты и верховной комиссии. 3. Парламент, созванный в 1640 г., не мог быть распущен иначе, как с собственного на то согласия. 4.Без согласия парламента корона не имеет права ни на какие сборы.