Условия зарождения ислама

История
Условия зарождения ислама
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Гость:
Ислам зародился на территории Аравийского полуострова в начале 7 века. В те времена большая часть арабов исповедовала язычество, поклонялась разнообразным божествам, камням, деревьям и т. д. Некоторые арабы приняли христианство, другие - иудаизм, а иные (в основном Бахрейне и Йемене) находились под влиянием зороастризма. На Аравийском полуострове в те времена были два государственных образования: княжество Гассанидов, вассалов Византии и княжество Лахмидов - союзников сасанидского Ирана.
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