Наиболее удобным способом найти значения выражения: (-1 3/4-3 5/14+5,4)+(1,75+2 6/7-5,4)

Математика
Наиболее удобным способом найти значения выражения: (-1 3/4-3 5/14+5,4)+(1,75+2 6/7-5,4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.5 Это ответ....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна
Ответить
Биология
Почему если фонариком посветить в червя он уползает?
Ответить
Математика
Сумма двух чисел наибольшее пятикратное число. Разница наибольшее четырёхкратно?? число. Найдите эти числа.
Ответить
Математика
Расположите в порядке убывания -1,22;-1,05;0;1
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста Запишите координаты кораблей из игры «Морской бой»
Ответить