Наиболее удобным способом найти значения выражения: (-1 3/4-3 5/14+5,4)+(1,75+2 6/7-5,4)
Математика
Наиболее удобным способом найти значения выражения: (-1 3/4-3 5/14+5,4)+(1,75+2 6/7-5,4)
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