Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна

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Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна

Автор: Гость