Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна

Русский язык
Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина  (Светлана Сергеевна)........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему если фонариком посветить в червя он уползает?
Ответить
Математика
Сумма двух чисел наибольшее пятикратное число. Разница наибольшее четырёхкратно?? число. Найдите эти числа.
Ответить
Математика
Расположите в порядке убывания -1,22;-1,05;0;1
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста Запишите координаты кораблей из игры «Морской бой»
Ответить
Русский язык
К какому спряжению относятся глаголы : спасти, повести, есть?
Ответить