Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна
Русский язык
Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия а) отечество б) родин?? в) страна г) государство д) отчизна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина (Светлана Сергеевна)........................
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