К какому спряжению относятся глаголы : спасти, повести, есть?

Русский язык
К какому спряжению относятся глаголы : спасти, повести, есть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасти -  1 спр. Повести - 1 спр. Есть - этот глагол не относится ни к 1-му, ни ко 2-му спр., он особо спрягаемый.
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