Скорость движения по городу автомобиля 60 км/час, что составляет 1/4(дробь) часть максимальной скорости автомобиля этой марки. Какова максимальная скорость автомобиля?

Математика
Скорость движения по городу автомобиля 60 км/час, что составляет 1/4(дробь) часть максимальной скорости автомобиля этой марки. Какова максимальная скорость автомобиля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*4=240 км/ч максимальная скорость автомобиля.
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