Скорость движения по городу автомобиля 60 км/час, что составляет 1/4(дробь) часть максимальной скорости автомобиля этой марки. Какова максимальная скорость автомобиля?

Математика

Скорость движения по городу автомобиля 60 км/час, что составляет 1/4(дробь) часть максимальной скорости автомобиля этой марки. Какова максимальная скорость автомобиля?

Автор: Гость