Сравни температурный режим тундры и Арктики . Запиши свой вывод
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Сравни температурный режим тундры и Арктики . Запиши свой вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура ав Арктике -60 а в тундре-50 Вывод хоть и зима в Арктике короче но она в несколько раз холоднее
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