Идеи периода Ивана 3 . Срочно нужно.

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Идеи периода Ивана 3 . Срочно нужно.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "Москва есть третий Рим" идея о том, что Москва является правоприемницей Древнего Рима и Византии ; 2. Принятие в качестве гос. символа двуглавого орла; 3. Вместо титула Великий князь вводится титул царя. Таким образом Иван Третий ставит себя в ряд с императором Священной Римской империи и турецким султаном.; 4. Царь - наместник бога на земле.
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