Идеи периода Ивана 3 . Срочно нужно.

Гость: Гость:

1. "Москва есть третий Рим" идея о том, что Москва является правоприемницей Древнего Рима и Византии ; 2. Принятие в качестве гос. символа двуглавого орла; 3. Вместо титула Великий князь вводится титул царя. Таким образом Иван Третий ставит себя в ряд с императором Священной Римской империи и турецким султаном.; 4. Царь - наместник бога на земле.