Запишите масштаб плана, если 1 см на плане в действительности: 10 000 см, 50 см, 10 м, 1 км. Спасибо за ранее!
Математика
Запишите масштаб плана, если 1 см на плане в действительности: 10 000 см, 50 см, 10 м, 1 км. Спасибо за ранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 10 000 см: 1:10000 Если 50 см: 1:50 Если 10 м, 1 м=100 см, тогда 10 м=1000 см: 1:1000 Если 1 км, 1 км=100000см: 1:100000
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