Запишите масштаб плана, если 1 см на плане в действительности: 10 000 см, 50 см, 10 м, 1 км. Спасибо за ранее!

Математика

Запишите масштаб плана, если 1 см на плане в действительности: 10 000 см, 50 см, 10 м, 1 км. Спасибо за ранее!

Автор: Гость