В каких случаях, по-вашему, страх смерти играет конструктивную, а в каких - деструк??ивную роль?
Обществознание
В каких случаях, по-вашему, страх смерти играет конструктивную, а в каких - деструк??ивную роль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостная кон. и неожиданая дес.
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