6 речень зі словами : палає , пече , гримить
Українська мова
6 речень зі словами : палає , пече , гримить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя матуся пече дуже смачні торти. Ми запросимо до себе друзів, и будемо спостерігати як за вікном гримить грім і палає кострик.
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