Определи лицо, число и падеж местоимений.

Русский язык
Определи лицо, число и падеж местоимений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С ними ( 3 л ., мн.ч ., Т.п ) За вами ( 2 л ., мн.ч ., Т.п ) Предлоги За и С относятся к творительному падежу.
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