Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалуйста!

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Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалуйста!

Автор: Гость