Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалуйста!
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Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паль чик,крыль цо,силь ный,ма лень кий.
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