Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалуйста!

Русский язык
Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паль чик,крыль цо,силь ный,ма лень кий.
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