Назовите породы собак и их особенности.
Окружающий мир
Назовите породы собак и их особенности.
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Хаска,Чихуахуа, Той-терьер, Скоточ-терьер, Немецкая овчарка, Лабродоры, Пудели, Мопсы, Таксы, Йоркширские терьеры, Бульдоги!
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