Какое из этих слов может произносится с ударением на первом слоге? Варианты отве??ов: (А) выходя, (Б) находя, (В) походя, (Г) проходя, (Д) сходя.

Русский язык
Какое из этих слов может произносится с ударением на первом слоге? Варианты отве??ов: (А) выходя, (Б) находя, (В) походя, (Г) проходя, (Д) сходя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) пОходя , просто составь предложение с этим словом и прочитай его в слух и услышишь куда падает ударение 
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