Номер 302.Заранее спасибо
Математика
Номер 302.Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X км/ч - скорость первого x+5 км/ч - скорость второго S=210 км t=2ч S1 - расстояние которое прошел первый S2 - расстояние которое прошел второй x*t=2x=S1 (x+5)*t=2x+10=S2 S1+S2=S 2x+2x+10=210 км 4x=200 км x=50 км/ч - скорость первого 50+5=55 км/ч - скорость второго
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