Решите систему a+b=12 3b+2a=39
Алгебра
Решите систему a+b=12 3b+2a=39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{ a + b = 12 { 3b + 2a = 39 { a = 12 - b { 3b + 2(12 - b) = 39 3b + 24 - 2b = 39 b = 39 - 24 b = 15 a = 12 - b = 12 - 15 = -3 Ответ: {-3; 15}
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