Саша и сережа собрали 3 кг грибов. саша собрал 1 кг .170г грибов .кто из мальчиков собрал больше и на сколько?
Математика
Саша и сережа собрали 3 кг грибов. саша собрал 1 кг .170г грибов .кто из мальчиков собрал больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к Саша собрал 1к 170г=1170г грибов, то Серёжа собрал 3000-1170=2830г 2830-1170=1660г=1 кг 660г Сережа собрал больше грибов, чем Саша на 1 кг 660г
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