Саша и сережа собрали 3 кг грибов. саша собрал 1 кг .170г грибов .кто из мальчиков собрал больше и на сколько?

Математика

Саша и сережа собрали 3 кг грибов. саша собрал 1 кг .170г грибов .кто из мальчиков собрал больше и на сколько?

Автор: Гость