Назовите признаки, характеризующие политику "Просвещенного абсолютизма".
История
Назовите признаки, характеризующие политику "Просвещенного абсолютизма".
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Политика, просвещение
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