Упр 191 2 класс рус.яз. Кузьменко/соловейчик... из каждой группы слов составь два поедложения, помещая в начало название того, о чем будешь говорить...... берёзы, играли, зайчики, солнечные, на. трава, блестят, на, роса, капель...
Русский язык
Упр 191 2 класс рус.яз. Кузьменко/соловейчик... из каждой группы слов составь два поедложения, помещая в начало название того, о чем будешь говорить...... берёзы, играли, зайчики, солнечные, на. трава, блестят, на, роса, капельки.... помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Солнечные зайчики играли на берёзе. 2) Капельки росы блестят на траве. И не поедложения, а предложения.
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