Упр 191 2 класс рус.яз. Кузьменко/соловейчик... из каждой группы слов составь два поедложения, помещая в начало название того, о чем будешь говорить...... берёзы, играли, зайчики, солнечные, на. трава, блестят, на, роса, капель...

Русский язык

Упр 191 2 класс рус.яз. Кузьменко/соловейчик... из каждой группы слов составь два поедложения, помещая в начало название того, о чем будешь говорить...... берёзы, играли, зайчики, солнечные, на. трава, блестят, на, роса, капельки.... помогите пожалуйста

Автор: Гость