Проверочное слово к слову "ХИЩНИКИ" буква И после Н

Русский язык
Проверочное слово к слову "ХИЩНИКИ" буква И после Н
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Автор: Гость
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Гость:
Разбери слово по составу ) ник- это суффикс 
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