Крыша дома наклонена под углом 25 градусов к горизонту. Каким должно быть значение коэффициента трения между подошвами ботинок рабочего и поверхностью?

Физика
Крыша дома наклонена под углом 25 градусов к горизонту. Каким должно быть значение коэффициента трения между подошвами ботинок рабочего и поверхностью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие при котором подошва не скользит: m*g*sina-u*m*g*cosa=0 u=tga=tg25=0,47
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