Крыша дома наклонена под углом 25 градусов к горизонту. Каким должно быть значение коэффициента трения между подошвами ботинок рабочего и поверхностью?

Физика

Крыша дома наклонена под углом 25 градусов к горизонту. Каким должно быть значение коэффициента трения между подошвами ботинок рабочего и поверхностью?

Автор: Гость