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L have got dog как написатьсокращенной форме
Английский язык
L have got dog как написатьсокращенной форме
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Гость:
I've got a dog) Вроде так
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