На машину погрузили m ящиков . В каждом ящике было 70 коробок, а в каждой коробке n цв??тных карандашей. Сколько всего крандашей погрузили в машину ? составьте вырожение и найдите его значение при: а)m=15,n=6; б)m=12,n=24

Математика

На машину погрузили m ящиков . В каждом ящике было 70 коробок, а в каждой коробке n цв??тных карандашей. Сколько всего крандашей погрузили в машину ? составьте вырожение и найдите его значение при: а)m=15,n=6; б)m=12,n=24

Автор: Гость