На машину погрузили m ящиков . В каждом ящике было 70 коробок, а в каждой коробке n цв??тных карандашей. Сколько всего крандашей погрузили в машину ? составьте вырожение и найдите его значение при: а)m=15,n=6; б)m=12,n=24
Математика
На машину погрузили m ящиков . В каждом ящике было 70 коробок, а в каждой коробке n цв??тных карандашей. Сколько всего крандашей погрузили в машину ? составьте вырожение и найдите его значение при: а)m=15,n=6; б)m=12,n=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70mn карандашей погрузили в машину а)70*15*6=1050*6=6300 б)70*12*24=840*24=20160
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В прямоугольном треугольнике один из внешних углов равен 115°.найдите меньший угол прямоугольного тоеуглнука.овет дайе в грудусах
Русский язык
Образуй слова с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -анин-,янин-, подумай, какое значениеимеют эти суффиксы. Если ты живешь в России,то ты россиянин,а мы...
Математика
Русский язык
Русский язык