В прямоугольном треугольнике один из внешних углов равен 115°.найдите меньший угол прямоугольного тоеуглнука.овет дайе в грудусах

Математика
В прямоугольном треугольнике один из внешних углов равен 115°.найдите меньший угол прямоугольного тоеуглнука.овет дайе в грудусах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если от градусной меры развернутого угла отнять градусную меру внешнего ( 180-115 ) , найдем больший угол , равный 65 градусов . Тогда можно с легкостью найти меньший угол ( 180-(65+90)) , то есть 25 градусов   
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