Сочинение "Что сказала мама" пожалуйста помогите

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Сочинение "Что сказала мама" пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь день мы гуляли с моим другом Васькой . Мы катались на горках , на роликах , на велосепедах. Весь день мы были в двежение. Наступил вечер , мы разошлись по домам. .Когда я пришёл домой я растерено сел делать уроки, мама зашла в комнату и сказала: лучшебы сделал уроки и помог мне а потом бы и пошёл играть .
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