Сочинение "Что сказала мама" пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Весь день мы гуляли с моим другом Васькой . Мы катались на горках , на роликах , на велосепедах. Весь день мы были в двежение. Наступил вечер , мы разошлись по домам. .Когда я пришёл домой я растерено сел делать уроки, мама зашла в комнату и сказала: лучшебы сделал уроки и помог мне а потом бы и пошёл играть .