Писменно просклоняйте существительные с безударными падежами :соль,любовь,ночь,дробь

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Писменно просклоняйте существительные с безударными падежами :соль,любовь,ночь,дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п (что?)        соль           любовь           ночь             дробь Р.п  (чего?)      соли           любви             ночи             дроби Д.п (чему?)     соли           любви              ночи            дроби В.п (что?)        соль            любовь           ночь             дробь Т.п (чем?)        солью         любовью         ночью          дробью П.п (о чём?)    о соли        о любви           о ночи          о дроби
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