Кто из героев повести станционный смотритель не остался равнодушным к беде самсо??а вырина
Литература
Кто из героев повести станционный смотритель не остался равнодушным к беде самсо??а вырина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В образе этого человека Пушкин показал безрадостную, наполненную бедами и унижениями жизнь простых людей, самоотверженных тружеников, которых норовит обидеть каждый прохожий и проезжий. А ведь зачастую такие простые люди, как станционный смотритель Самсон Вырин, пример честности и высоких моральных устоев.
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