Кто из героев повести станционный смотритель не остался равнодушным к беде самсо??а вырина

Гость: Гость:

В образе этого человека Пушкин показал безрадостную, наполненную бедами и унижениями жизнь простых людей, самоотверженных тружеников, которых норовит обидеть каждый прохожий и проезжий. А ведь зачастую такие простые люди, как станционный смотритель Самсон Вырин, пример честности и высоких моральных устоев.