Прочитай текст Спиши Вставь пропущенные буквы Определи род падеж число выделенных имен прилагательных
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Прочитай текст Спиши Вставь пропущенные буквы Определи род падеж число выделенных имен прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
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Осенью Червяки Ящерицы Зимовище Ночью Таскает Нору Душистые Листочки Мягкий Лесной Весеннего Солнца Ёжик 2. Юркие- Им. П., мн. ч. Тёплые- Им. п. МН. ч. Тёплое - ср. р. Р.п. ЕД. ч. Старым м. Р. Т. П. ЕД. Ч. Сухие - им. П. Мн. Ч. Весеннего - р. П. Ср. Р. Ед. Ч
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