Найдите вписанный угол, если дуга,на которую он опирается, равна 86
Геометрия
Найдите вписанный угол, если дуга,на которую он опирается, равна 86
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43 градуса, так как вписанный угол равен половине дуги на которую он опирается
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