Номер 466 помогите плиз
Математика
Номер 466 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-2+15/8=(-16+15)/8=-1/8; 2)-1+19/9=(-9+19)/9=10/9; 3)-4+7/2=(-8+7)/2=-1/2; 4)-5/7+4/7=-1/7; 5)-5/8+7/8=2/8; 6)-1/6+1=5/6; 7)5/12-1/12=4/12=1/3; 8)7/15-11/15=-4/15; 9)5/16-1/6=(15-8)/48=7/48
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