Оба направления ВШП с востока смыкались и доходили до этого города.(8 букв)

История
Оба направления ВШП с востока смыкались и доходили до этого города.(8 букв)
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Гость:
Испиджаб. Насколько я понимаю
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