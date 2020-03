Setzen Sie folgenden Sätze ins Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futurum. 1. Udo ____ nach Budapest. (Fliegen) 2. Er ____ den Fisch in Öl. (beaten) 3. Das Gericht ___ ihn als Zeugen. (laden) 4. Sie ____ die ...

Гость: Гость:

1. Udo fliegt nach Budapest. Udo flog nach Budapest. Udo hat nach Budapest geflogen. Udo hatte nach Budapest geflogen. Udo wird nach Budapest fliegen. 2. Er beatet den Fisch in Öl. Er beatete den Fisch in Öl. Er hat den Fisch in Öl beatet Er hatte den fisch in Öl beatet Er wird den Fisch in Ol beaten. 3. Das Gericht lädt ihn als Zeugen Das Gericht lud ihn als Zeugen Das Gericht hat ihn als Zeugen geladen Das Gericht hatte ihn als Zeugen geladen Das Gericht wird ihn als Zeugen laden 4- Sie läuft die 200-Meter-Strecke in 23 Sekunden Sie lief die 200-Meter-Strecke in 23 Sekunden Sie ist die 200-Meter-Strecke in 23 Sekunden gelaufen Sie war die 200-Meter-Strecke in 23 Sekunden gelaufen Sie wird die 200-Meter-Strecke in 23 Sekunden laufen 5. Der Bildhauer schafft eine Plastik Der Bildhauer schaffte eine Plastik Der Bildhauer hat eine Plastik geschafft Der Bildhauer hatte eine Plastik geschafft Der Bildhauer wird eine Plastik schaffen.