СРОЧНО нужен перевод текста. НА КАЗАХСКИЙ С днём рождения мой дорогой друг.Я в это замечательный,торжественный и прекрасный день хочу поздравить тебя от всей души,и пожелать тебе счастья,успехов,здоровья,и самое главное удачи...

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СРОЧНО нужен перевод текста. НА КАЗАХСКИЙ С днём рождения мой дорогой друг.Я в это замечательный,торжественный и прекрасный день хочу поздравить тебя от всей души,и пожелать тебе счастья,успехов,здоровья,и самое главное удачи.Надеюсь ты очень хорошо проведёшь время в такой знаменательный день для тебя и твоих близких.Но к большому сожалению я не смогу прийти к тебе на твой день рождения,но не огорчайся ведь я приготовил тебе подарок и как только мы с тобой встретимся я тебе его обязательно подарю.И ещё раз хотелось бы от всей души тебя поздравить мой дорогой друг и пожелать тебе всего самого самого в этой жизни.

Автор: Гость